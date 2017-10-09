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У Росії визначили 9 основних загроз для країни

Понеділок, 9 жовтня 2017, 22:19

Комісія Ради Федерації із захисту державного суверенітету визначила 9 напрямків втручання ззовні у внутрішні справи Росії, які є найбільш актуальними та несуть серйозну загрозу.

Як повідомляють РИА Новости, першим в попередній доповіді комісії зазначено "створення і підтримка НКО, інших подібних структур, які прямо або побічно беруть участь у політичній діяльності в інтересах зарубіжних держав і які мають вплив на інститут громадянського суспільства в цілому".

Ще однією загрозою ззовні, на думку сенаторів, є робота політичних конкурентів Росії з освітніми установами. Закордонне фінансування освітніх програм, згідно з доповіддю, покликане допомогти здійснювати контроль над цією сферою і трансформувати її в потрібному для конкурентів напрямку.

Наступною загрозою парламентарії вважають "використання ЗМІ та соціальних мереж для дискредитації країни, інститутів влади, політичних лідерів і в цілому для формування певних стандартів громадської думки".

Крім того, законодавці підкреслюють небезпеку дискредитації Російської православної церкви і спроб розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Турбує сенаторів і стимулювання протестних настроїв ззовні, залучення до протестних акцій молоді, а також втручання в російські вибори на федеральному і регіональному рівні.

"Розпалювання міжетнічних протиріч, конфліктів, інспірування протестних акцій на етнічному ґрунті в республіках Північного Кавказу, Поволжжя, в Криму" також є загрозою зовнішнього втручання в справи РФ.

Серед зовнішніх загроз парламентарії відзначають всі види антиросійських санкцій як "інструменту тиску на владу" і очорнення на світовій арені російського політичного та економічного життя з подальшим використанням цієї інформації всередині Росії.

Теми: Росія
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