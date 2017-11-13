В БПП рассказали, когда ждать принятия закона о деоккупации

Председатель фракции БПП Артур Герасимов прогнозирует, что закон о реинтеграции Донбасса в среду без проблем пройдет комитет и в четверг будет вынесен на голосование Верховной Рады.

Об этом он сообщил в понедельник на брифинге в парламенте.

По его словам, почти все принципиальные решения по этой законодательной инициативе уже приняты.

"Я думаю, в среду (на заседании комитета - ред.) примем решение и будем выходить на голосование в зале (парламента - ред.)", - отметил Герасимов.

Он убежден, что комитет довольно быстро рассмотрит законопроект.

"Нам надо (только) физически проголосовать за каждую правку, но это уже не будет касаться рассмотрения почти 95% поправок, так как это рассмотрение состоялось в рамках рабочей группы", - пояснил глава фракции.

Герасимов выразил надежду, что уже в четверг, 16 ноября, депутаты смогут проголосовать этот проект закона.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий пообещал, что если комитет поддержит документ в среду, он предложит включить его в повестку дня и сразу рассмотреть на заседании Рады в четверг.

С другой стороны, добавил он, в случае провала закона на комитете, его голосования в сессионном зале придется ждать еще минимум две недели, когда состоится следующее пленарное заседание.

Как известно, 6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса №7163.

Ранее сообщалось, что нардепы подали у нему 653 поправки.

6 ноября комитет по вопросам национальной безопасности и обороны не смог рассмотреть правки к законопроекту и отложил его рассмотрение.

Евгений Кизилов, УП