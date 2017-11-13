У БПП розповіли, коли чекати ухвалення закону про деокупацію

Голова фракції БПП Артур Герасимов прогнозує, що закон про реінтеграцію Донбасу у середу без проблем пройде комітет і в четвер буде винесений на голосування Верховної Ради.

Про це він повідомив у понеділок на брифінгу у парламенті.

За його словами, майже всі принципові рішення щодо цієї законодавчої ініціативи вже прийняті.

"Я думаю, в середу (на засіданні комітету – ред.) ухвалимо рішення і будемо виходити на голосування в залі (парламенту – ред.)", - зазначив Герасимов.

Він переконаний, що комітет досить швидко розгляне законопроект.

"Нам треба (лише) фізично проголосувати за кожну правку, але це вже не буде стосуватися розгляду майже 95% поправок, тому що цей розгляд відбувся в рамках робочої групи", - пояснив голова фракції.

Герасимов висловив сподівання, що вже у четвер, 16 листопада, депутати зможуть проголосувати цей проект закону.

У свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій пообіцяв, що якщо комітет підтримає документ у середу, він запропонує включити його до порядку денного і відразу розглянути на засіданні Ради у четвер.

З іншого боку, додав він, у разі провалу закону на комітеті, його голосування у сесійній залі доведеться чекати щонайменше ще два тижні, коли відбудеться наступне пленарне засідання.

Як відомо, 6 жовтня Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу №7163.

Раніше повідомлялося, що нардепи подали до нього 653 поправки.

6 листопада комітет з питань національної безпеки і оборони не зміг розглянути поправки до законопроекту і відклав його розгляд.

Євген Кізілов, УП