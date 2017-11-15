Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ рассказал САП, как достать материалы производства по НАПК

Среда, 15 ноября 2017, 15:54

Чтобы получить материалы производства о возможном совершении служащими НАПК коррупционных деяний, Специализированная антикоррупционная прокуратура может просто поинформаировать НАБУ о своем желании.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ, комментируя заявление САП о том, что она не может назначить следственные действия по НАПК, потому что не получила материалы производства от НАБУ.

"Согласно УПК Украины, процессуальный руководитель имеет неограниченный доступ ко всем материалам досудебного расследования в уголовном производстве. Поэтому, чтобы ознакомиться с материалами, прокурору достаточно обратиться в НАБУ", - говорится в сообщении.

Реклама:

В НАБУ добавили, что после внесения 10 ноября сведений в Единый реестр досудебных расследований о возможной коррупции в НАПК, об этом факте официально сообщили руководителя САП, "о чем есть соответствующая отметка".

"15 ноября детективы НАБУ для дальнейшего сбора доказательств направили в САП ходатайство о проведении следственных действий вместе с материалами, необходимыми для принятия решения прокурором о достаточности оснований для согласования ходатайства", - пояснили в НАБУ.

Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства. А когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку.

ВИДЕО ДНЯ

Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение. Её якобы уволили 31 октября.

НАПК подало иск на Соломатину в Шевченковский райсуд Киева за обвинения.

В АП также отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, по данным УП, детективы уже установили, что первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам НАПК в WhatsApp.

Читайте также: Разоблачитель НАПК vs "куратор" с Банковой

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
НАБУ
Дело БЭБ против Коломойского появилось, когда НАБУ уже готовило подозрение
Доли в компаниях, тысячи объектов недвижимости и авто: НАБУ и САП арестовали имущество Коломойского
Дело Приватбанка: НАБУ и САП завершили следствие о хищении экс-топменеджентом 8,4 миллиарда
Последние новости
11:31
Румыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков
11:23
Друг Путина поставил ловушку: почему на Ocean Plaza может не найтись покупатель
11:20
фотоШпион за рулем такси: СБУ задержала студента, который готовил экотеракт в Одесской области
11:18
Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"
11:06
Бьют электрическим током: россияне пытают украинцев на всех захваченных территориях – правозащитники
11:06
От $5 до 8 тысяч за фальшивые диагнозы: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
Все новости...
Реклама: