НАБУ рассказал САП, как достать материалы производства по НАПК

Чтобы получить материалы производства о возможном совершении служащими НАПК коррупционных деяний, Специализированная антикоррупционная прокуратура может просто поинформаировать НАБУ о своем желании.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ, комментируя заявление САП о том, что она не может назначить следственные действия по НАПК, потому что не получила материалы производства от НАБУ.

"Согласно УПК Украины, процессуальный руководитель имеет неограниченный доступ ко всем материалам досудебного расследования в уголовном производстве. Поэтому, чтобы ознакомиться с материалами, прокурору достаточно обратиться в НАБУ", - говорится в сообщении.

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В НАБУ добавили, что после внесения 10 ноября сведений в Единый реестр досудебных расследований о возможной коррупции в НАПК, об этом факте официально сообщили руководителя САП, "о чем есть соответствующая отметка".

"15 ноября детективы НАБУ для дальнейшего сбора доказательств направили в САП ходатайство о проведении следственных действий вместе с материалами, необходимыми для принятия решения прокурором о достаточности оснований для согласования ходатайства", - пояснили в НАБУ.

Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства. А когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльному к себе человеку.

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Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение. Её якобы уволили 31 октября.

НАПК подало иск на Соломатину в Шевченковский райсуд Киева за обвинения.

В АП также отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.



Вместе с тем, по данным УП, детективы уже установили, что первый заместитель руководителя Главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения Администрации президента Алексей Горащенков давал указания работникам НАПК в WhatsApp.

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