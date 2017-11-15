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НАБУ розповіло САП, як дістати матеріали провадження щодо НАЗК

Середа, 15 листопада 2017, 15:54

Щоб отримати матеріали провадження про можливе вчинення службовцями НАЗК корупційних діянь, Спеціалізована антикорупційна прокуратура може просто проінформувати НАБУ про своє бажання.

Про це "Українській правді" повідомили у НАБУ, коментуючи заяву САП про те, що вона не може призначити слідчі дії щодо НАЗК, бо не отримала матеріали провадження від НАБУ.

"Згідно з КПК України, процесуальний керівник має необмежений доступ до всіх матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні. Відтак, аби ознайомитися з матеріалами, прокурору лише потрібно звернутися до НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що після внесення 10 листопада відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливої корупції у НАЗК, про цей факт офіційно повідомили керівника САП, "про що є відповідна відмітка".

"15 листопада детективи НАБУ для подальшого збору доказів направили до САП клопотання про проведення слідчих дій разом із матеріалами, необхідними для прийняття рішення прокурором про достатність підстав для погодження клопотання", - пояснили у НАБУ.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення. Її нібито звільнили 31 жовтня.

НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення.

В АП також заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Втім, за даними УП, детективи уже встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

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Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратураНАЗК
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