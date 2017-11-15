Главные новости дня – за 60 секунд

НАПК уничтожает улики, судебная реформа может парализовать НАБУ, РФ хочет обсуждать миротворцев с террористами ОРДЛО, в Украине хотят повысить ответственность за хранение оружия, Украина на 17-м месте по уровню влияния терроризма – новости, которые обсуждали 15 ноября.

О НАПК. Национальное антикоррупционное бюро ждет разрешения от Специализированной антикоррупционной прокуратуры на проведение следственных действий по делу злоупотреблений в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

САП сообщает, что не может согласовать ходатайство детективов НАБУ, потому что не получила материалы производства.

В НАБУ ответили, что чтобы получить материалы производства о возможном совершении служащими НАПК коррупционных деяний, САП может просто поинформаировать НАБУ о своем желании.

Тем временем, по словам источника УП, в самом НАПК начали уничтожать документы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности сотрудников. А еще у нас появились доказательства бездействия НАПК относительно топ-чиновников.

О судебной реформе. НАБУ призывает президента не подписывать закон, запускающий судебную реформу, в текущей редакции, поскольку это приведет к коллапсу в работе НАБУ и парализует систему правосудия Украины.

О миротворцах на Донбассе. Проект резолюции РФ по миротворцам ООН в Донбассе предлагает согласовывать формат миссии с террористами ОРДЛО.

О заложниках на Донбассе. Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе. Сообщается, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

О резолюции ООН по Крыму. Против предварительного утверждения резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму проголосовали: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, ЮАР, Сирия, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Об оружии. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий инициирует создание общего законопроекта о повышении ответственности за хранение оружия.

О терроризме. Украина занимает 17-ю позицию среди стран, которые страдают от терроризма. В этом году Украина вошла в группу стран с "высоким" уровнем влияния терроризма вместе с такими государствами, как Сомали, Индия, Турция, Ливия, Египет, Судан и другие.