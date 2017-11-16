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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 16 ноября 2017, 20:30

Сомнительный директор ГБР, спецоперация на Закарпатье, принятие закона, препятствующего давлению силовиков на бизнес, новые выходные, отмена чеканки мелких монет – новости, которые обсуждали 16 ноября.

О новом директоре ГБР. Директором Государственного бюро расследований стал Роман Труба. Кандидатуру Трубы поддержали 9 членов комиссии (все). Первым заместителем избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем - экс-заместитель прокурор Киева Александр Буряк. Варченко возглавляет процессуальное руководство в так называемом "департаменте Кононенко-Грановского" в Генпрокуратуре.

О спецоперации на Закарпатье. На Закарпатье силовики проводят масштабную спецоперацию по противодействию контрабанде. К спецоперации привлечены подразделения МВД Украины и военной прокуратуры. Задержан экс-руководитель управления Госгеокадастра в Береговском районе. Прокуратурой установлено, что должностные лица управления Госгеокадастра в 2015-2016 годах, злоупотребляя властью и действуя в интересах третьих лиц, переоформляли земли вдоль государственной границы. Всего было переоформлено право собственности на 140 га земли.

О масках-шоу. Народные депутаты большинством голосов поддержали законопроект, который защищает предпринимателей от давления силовиков. По новому закону, если во время обысков были изъяты документы предпринимателей, техника и другие материалы без присутствия адвоката, то изъятые материалы не смогут в дальнейшем использоваться стороной обвинения.

О праздниках. Народные депутаты поддержали законопроект № 5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключили из праздничных дней 2 мая.

О мелких монетах. Национальный банк подготовил проект постановления, которое предлагает прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

О Бакае. Таганский суд Москвы, повторно рассмотрев ходатайство следственных органов смягчил меру пресечения бывшему главе украинского "Нафтогаза" Игорю Бакаю, обвиняемому в РФ в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест, продлив эту меру до 12 января.

Темы: ГБРЗакарпатьеВерховная Радапразднования
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