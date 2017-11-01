ОБСЕ: на Донбассе в три раза уменьшилось количество взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 30 октября по 19:30 31 октября.

Об этом сообщает СММ в своем отчете от 31 октября.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня – около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 250 взрывов)", – говорится в отчете.

"Вместе с тем количество зафиксированных взрывов в Луганской области было больше – около 10 против трех", – сообщила СММ.

Как известно, ранее пресс-служба ОБСЕ заявила, что на Донбасс доставили очередной российский "гумконвой".