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ОБСЕ: на Донбассе в три раза уменьшилось количество взрывов

Среда, 1 ноября 2017, 23:13
ОБСЕ: на Донбассе в три раза уменьшилось количество взрывов

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19:30 30 октября по 19:30 31 октября.

Об этом сообщает СММ в своем отчете от 31 октября.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня  около 80 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 250 взрывов)",  говорится в отчете.

"Вместе с тем количество зафиксированных взрывов в Луганской области было больше  около 10 против трех",  сообщила СММ.

Как известно, ранее пресс-служба ОБСЕ заявила, что на Донбасс доставили очередной российский "гумконвой".

Темы: ОБСЕДонбассАТО
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