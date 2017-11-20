Хроника 20 ноября. "Хи-хи" Тимошенко с Путиным, и ожидания в ЕС провала Соглашения

Найцікавіше: 2004. Кучма заявляє про неприпустимість революції 2006. Жванія виходить з "Нашої України" 2009. Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі 2013. Політики ЄС очікують, що Янукович зірве підписання Угоди про асоціацію

2001, вівторок

– Президент Леонід Кучма новим міністром палива й енергетики призначив донецького олігарха, співзасновника корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Віталія Гайдука.

2002, середа

– Фракції парламентської більшості підписали угоду з кандидатом у прем'єри Віктором Януковичем, повідомив лідер фракції Партії промисловців і підприємців та "Трудова Україна" Сергій Тігіпко.

За його словами, документ підписали всі лідери фракцій більшості, крім лідера групи "Демократичні ініціативи" Степана Гавриша, що не був присутній на зустрічі з об'єктивної причини.

2003, четвер

– Фракція "Регіони України" і група "Європейський вибір" об’єдналися у Верховній Раді в єдину фракцію, що стала другою за чисельністю після "Нашої України". Співголовами нового об’єднання, яке орієнтується безпосередньо на прем’єра Януковича, стали Раїса Богатирьова та Володимир Пєхота.

– Фракція СДПУ(о) зібрала необхідні підписи своїх членів за відставку Олександра Зінченка з посади віце-спікера і чекає, що під цією ініціативою підпишуться інші фракції та групи, повідомив член цієї фракції Нестор Шуфрич.

У кінці 2003 року Зінченко порвав із партією Віктора Медведчука СДПУ(о), а в липні 2004-го отримав посаду керівника виборчого штабу кандидата в президенти Віктора Ющенка. Але віце-спікером парламенту залишався до початку 2005 року, коли став державним секретарем (так тоді називалася нинішня посада голови Адміністрації президента) при президенті Ющенку.

2004, субота

– "Влада не дасть перетворити демократичний процес, яким є вибори, у недемократичне насилля, яким є революція", – йдеться у спеціальній заяві президента Леоніда Кучми напередодні другого туру президентських виборів 21 листопада 2004 року.

– Шевченківський райсуд Києва відмовив Київській міській держадміністрації у поданні про обмеження масових акцій на Майдані Незалежності з 21 по 23 листопада. Заявки на проведення мітингів подали нардепи від "Нашої України" Тарас Стецьків та Володимир Філенко. Організатори акції планують встановити на Майдані сцену.

2005, неділя

– Сенат США одноголосно підтримав скасування для України дії поправки Джексона-Венніка, введеної проти СРСР з 1974 року як захід, що погоджує зовнішню торгівлю з питаннями свободи еміграції.

2006, понеділок

– "Нині "Наша Україна" не уявляє, як і куди їй рухатися. Я прийняв для себе рішення – вийти з партії, і без зайвого пафосу написав відповідну заяву", – заявив кум президента Віктора Ющенка Давид Жванія.

2007, вівторок

– Міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов вважає, що уряду Януковича не доведеться передавати справи новому Кабміну, бо той залишиться прем'єром.

23 листопада 2007 року Янукович склав повноваження та виконував прем’єрські обов'язки до обрання парламентом 18 грудня 2007-го нового голови Кабміну – Юлії Тимошенко.

2008, четвер

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович заявив у Москві, що президент Віктор Ющенко виступив на одній зі сторін конфлікту в Грузії, що є неприйнятним для України.

"На мій погляд, події, які відбулися у зв'язку з військовим конфліктом у Південній Осетії, значно зіпсували відносини України і Росії", – сказав Янукович, виступаючи на з’їзді політичної партії "Єдина Росія".

– Ціна газу для України за умови переходу на ринкові відносини в області постачань з 1 січня 2009 року може скласти більше $400 за тисячу кубометрів, повідомив голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

2009, п’ятниця

– "Двом президентам краще проводити вечерю, якщо вони будуть вечеряти, без краваток. Краватки нині в ціні, не дай Боже... ну, ви мене розумієте. З'їсть гість Ющенка ще краватку".

Так на прес-конференції за підсумками його переговорів з прем'єром України Юлією Тимошенко пожартував російський прем’єр Володимир Путін щодо візиту в Київ президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

У свою чергу Тимошенко, сміючись, додала: "Володимире Володимировичу, я точно без краватки можу проводити вечерю".

2010, субота

– "Я радий, що ми можемо анонсувати План дій щодо встановлення безвізового режиму для України, і що буде підписано протокол, який дає Україні доступ до програм ЄС", – заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу. За його словами, це "два конкретні приклади продовження зближення ЄС з Україною".

– Якщо президент Віктор Янукович 22 листопада 2010 року до 18:00 не ветує Податкової кодекс, підприємці почнуть процедуру референдуму з дострокового припинення повноважень президента, повідомив представник організаційного страйкового комітету Олександр Данилюк.

22 листопада 2010 року кілька десятків тисяч підприємців зібралися на Майдані Незалежності в Києві та звели в центрі площі наметове містечко. Акція отримала назву Податковий майдан. 30 листопада президент Віктор Янукович був змушений частково ветувати Податковий кодекс.

2012, вівторок

– Європейський суд з прав людини відмовив у розгляді апеляції уряду України щодо рішення про незаконність затримання та арешту екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це УП повідомила адвокат Луценка Валентина Теличенко.

Вона уточнила, що таким чином Євросуд визнав "повністю неспроможними" аргументи Кабміну щодо апеляції, відтак рішення ЄСПЛ у справі Луценка є остаточним.

2013, середа

– "Якби зараз я мав вгадати, які шанси на підписання, то вони менші 50 відсотків", – оцінив ймовірність підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС глава МЗС Польщі Радослав Сікорські.

А президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що зрив підписання цієї угоди на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі може призвести до "довготривалої паузи у відносинах України з ЄС".

2014, четвер

– Шестеро українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– З середини квітня до 18 листопада 2014 року в зоні АТО вбито не менше 4317 людей, ще 9921 людина дістала поранення, йдеться у сьомому звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

З початку перемир’я, яке першим Мінським протоколом встановлено з 18:00 5 вересня, загинули 957 людей – 838 чоловіків і 119 жінок.

2015, п’ятниця

– Один український військовий дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Дві лінії електропередач у Херсонській області отримали критичні пошкодження внаслідок обстрілу або застосування вибухових речовин. Вони можуть повністю вийти з ладу, що призведе до повного відключення Криму від електроенергії, повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

– За результатами місцевих виборів-2015 найбільшу кількість депутатів у місцеві органи влади провели Блок Петра Порошенка та "Батьківщина".

За даними аналізу, здійсненого Комітетом виборців України, у БПП – 9053 місцевих депутатів, а у "Батьківщини" – 8896. Решта партій отримали значно менше мандатів: "Наш Край" – 4592, "Опозиційний блок" – 4101, "Аграрна партія" – 3457, "Радикальна партія" – 2555, "УКРОП" – 2261, "Відродження" – 1759, "Свобода" – 1750, "Самопоміч" – 915.

2016, неділя

– Троє українських військових зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У результаті знеструмлення Донецької фільтрувальної станції внаслідок бойових дій припинено водопостачання Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, а також селищ Верхньоторецьке, Василівка та Спартак. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Вода Донбасу".

– "Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як президент я не допущу такого сценарію", – заявив президент Петро Порошенко у своєму зверненні з нагоди Дня гідності та Свободи.

Олег Поліщук, для УП