Эскалация в ОРЛО может привести к ухудшению гуманитарной ситуации
Дальнейшая эскалация напряженности на территории ОРЛО может привести к значительному ухудшению гуманитарной ситуации и увеличению потока гражданского населения на территорию подконтрольную правительству Украины.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.
"Учитывая неготовность представителей ОРЛО к открытию КПВВ "Золотое" и критическое состояние мостового перехода на КПВВ "Станица Луганская" ожидается возможное увеличение нагрузки на КПВВ "Майорск" и другие КПВВ ОРДО", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону СЦКК и СММ ОБСЕ принять все возможные меры для обеспечения свободного и своевременного передвижения гражданского населения и избежания провокаций.
Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.
Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".
Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.
Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".
Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.
Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным
им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.
22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.
По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.
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