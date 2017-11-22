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Эскалация в ОРЛО может привести к ухудшению гуманитарной ситуации

Среда, 22 ноября 2017, 19:53

Дальнейшая эскалация напряженности на территории ОРЛО может привести к значительному ухудшению гуманитарной ситуации и увеличению потока гражданского населения на территорию подконтрольную правительству Украины.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.

"Учитывая неготовность представителей ОРЛО к открытию КПВВ "Золотое" и критическое состояние мостового перехода на КПВВ "Станица Луганская" ожидается возможное увеличение нагрузки на КПВВ "Майорск" и другие КПВВ ОРДО", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону СЦКК и СММ ОБСЕ принять все возможные меры для обеспечения свободного и своевременного передвижения гражданского населения и избежания провокаций.

Как известно, накануне главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий отстранил Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел ЛНР" в связи с возбуждением уголовного дела.

Корнет, однако, опроверг свою отставку и забаррикадировался в здании т. н. "МВД ЛНР".

Он также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Плотницкий заявил, что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Наблюдатели ОБСЕ мониторят ситуацию в Луганске и подтверждают наличие вооруженных людей, которые заблокировали часть города.

Российские СМИ сообщали, что в конфликте между Игорем Плотницким и уволенным

им "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Кремль выбрал сторону последнего, но впоследствии официально эту позицию опровергли.

22 ноября лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий провел рабочую встречу. Его разговор с так называемыми и. о. "министра чрезвычайных ситуаций ЛНР" Сергеем Иванушкиным и и.о. "министра внутренних дел ЛНР" Владимиром Черковым в кабинете записали на видео.

По данным источников издания LIGA.net, 22 ноября Луганск пустеет - люди уезжают из города.

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Темы: ОРДЛОЛуганскДонбасс
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