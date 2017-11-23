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СМИ: в Луганске боевики сняли оцепление здания, где был Плотницкий

Четверг, 23 ноября 2017, 15:01

Оцепление возле здания бывшей Луганской облгосадмистрации, где пребывал главарь местных боевиков и ставленник Кремля Игорь Плотницкий, снято.

По информации очевидцев, военную технику полностью отогнали, пишет LIGA.net.

"Автоматчиков с белыми лентами в городе сейчас нет. Только Беркут. Оцепление боевиками осталось только возле здание телеканала сепаратистов - Луганск 24", – сказал источник издания.

По его словам, движение для автомобилей и прохожих возле здания бывшей Луганской ОГА открыли.

"Там сейчас передвигаются автомобили", – добавил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Как сообщало российское издание "Новая газета", 23 ноября автомобильный кортеж с Плотницким, руководителем его "администрации" Ириной Тейцман, главой ГТРК "ЛНР" Анастасией Шуркаевой и рядом других лиц выехал с территории Луганска.

Как известно, на этой неделе в оккупированном Луганске обострилась ситуация из-за конфликта главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого с отстраненным "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом.

Кроме этого вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Сообщалось также, что в оккупированном городе не работает телевидение и радио, люди выстроились в очереди в банковские заведения и магазины.

23 ноября на своих сайтах боевики "ЛНР" и "ДНР" заявили, что в Луганске якобы ликвидировали диверсантов, действовавших под контролем украинского спецназа.

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Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нынешняя ситуация в Луганске это не только внутренние разборки там внутри между бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами.

Темы: ЛНРОРДЛО
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