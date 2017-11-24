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СМИ: В Луганске стало меньше военной техники, возобновили работу школы и больницы

Пятница, 24 ноября 2017, 10:22

В оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле захваченных объектов областного телеканала, в городе значительно уменьшилось количество военной техники.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои источники.

Агентство сообщает, что по информации очевидцев, там находятся несколько человек с автоматами, у некоторых на руках - нашивки "Беркут". Военной техники по городу практически нет.

"Ситуация после снятия оцепления вчера со здания Луганской ОГА практически не изменилась, они с утра были только возле местной ТРК", - рассказал местный житель Сергей.

По его словам, с 21 ноября в городе нет сепаратистского теле- и радиовещания.

"Ничего не работает из местного телевидения и радио. Мы как в изоляции, только показывают российские телеканалы", - сказал луганчанин.

Как сообщает издание, ссылаясь на местных жителей, на улицах Луганска стало больше людей и автомобилей, вузы, школы и больницы работают в обычном режиме.

Отмечается, что накануне в больницы за оказание медпомощи обратилось большое количество людей в связи с перенесенным стрессом и повышением артериального давления.

"Обращений зафиксировано больше, вся ситуация в городе, безусловно, негативно сказывается на нервах", - сообщила изданию врач Александра.

Она подтвердила информацию о том, что ранее медикам было запрещено покидать город.

"Да, нам запретили, я не смогла выехать даже по веской причине. Когда разрешат - не знаю. Многое зависит от того, что здесь будет происходить", - сказала медик.

Также по данным источников издания, на данный момент в Луганске нет проблем с получением выплат и пенсий.

Ранее главарь луганских сепаратистов Игорь Плотницкий утверждал, что в так называемой "ЛНР" готовилась попытка переворота.

Как известно, отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске.

Хотя российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.

Ранее сообщалось, что 23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находился их главарь Игорь Плотницкий.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября, но фиксировала наличие вооруженных людей на улицах оккупированного города.

СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

23 ноября стало известно, что автомобильный кортеж, в котором находились главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска.

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