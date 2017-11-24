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Сайт Плотницкого больше недоступен

Пятница, 24 ноября 2017, 11:09

Сайт главаря незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игоря Плотницкого на данный момент недоступен.

При попытке зайти на страницу появляется сообщение об отсутствии доступа.

 

Как известно, после конфликта с отстраненным так называемым "министром МВД ЛНР" Игорем Корнетом Плотницкий в конце концов сбежал в Москву.

Как сообщалось, 24 ноября в оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле захваченных объектов областного телеканала, в городе значительно уменьшилось количество военной техники.

Накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая окружение Плотницкого – это агентура украинских спецслужб.

Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Плотницкий выступил с двумя обращениями, уверяя что контролирует ситуацию, которая вскоре должна разрешиться. Впрочем впоследствии с кортежем покинул оккупированный Луганск.

В Кремле официально не комментируют происходящее в Луганске.

В то же время секретарь СНБО Александр Турчинов 24 ноября заявил, что из-за разборок между различными криминальными группировками на оккупированных территориях российское военное руководство увеличило военный контингент на Донбассе.

Темы: ЛНРОРДЛО
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