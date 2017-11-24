Главные новости дня – за 60 секунд

Плотницкий ушел в отставку, в Египте теракт, Украина получит помощь от ЕС, детективам НАБУ предлагали взятку, Зеленский недоволен СБУ, Gloria-Jeans обвиняют в финансировании "ЛНР", – новости, которые обсуждали 24 ноября.

О Плотницком. Свершилось! Главарь ОРЛО Игорь Плотницкий заявил об отставке по состоянию здоровья.

О теракте в Египте. Боевики напали на мечеть Аль-Рауда в Бир-эль-Абеде на Северном Синаев. Число погибших – 235 человек.

О помощи от ЕС. С 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, объем которой будет близок к 1,8 млрд евро.

О НАБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов США. Взятку предлагал известный одесский контрабандист Вадим Альперин.

Еще НАБУ открыло и передало в САП уголовное производство о безосновательной выдаче чиновниками МВД гражданским лицам наградного оружия.

О Соломатиной. Бывшая сотрудница НАПК, которая обвинила главу Нацагентства Наталью Корчак в фальсификациях, обнародовала переписку с "куратором" администрации президента, из-за опасений за свою жизнь.

О бойце "Донбасса". Активисты под Радой заявили о похищении бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова. Позже в Нацполиции сообщили, что его задержали по подозрению в похищении человека.

О Зеленском. Украинский актер Владимир Зеленский резко высказался в адрес Службы безопасности Украины и тех, кто выступает за запрет сериала "Сваты".

"Если кому-то не нравится слово "сваты" просто, а ближе слово "кумы", так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Вы боретесь с тем, что объединяет миллионы телезрителей все эти долгие годы", – заявил актер.

О "Gloria-Jeans". Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили известного производителя одежды на финансировании террористической организации "ЛНР". Речь идет о большом российском производителе "Gloria-Jeans".

О Крыме. Россия завезла в оккупированный Крым 250 тысяч человек из ОРДЛО и еще около 300 тысяч - с РФ, заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев