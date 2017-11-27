Суд разрешил посмотреть, как засекретили приговор о "средствах Януковича"

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об истребовании в ГПУ решений, которыми был засекречен приговор о конфискации $1,5 млрд "средств Януковича".

Соответствующее решение суд вынес 27 ноября, сообщает истец Transparency International Украина.

Суд, в частности, позволил истребовать постановление Военной прокуратуры сил АТО от 21 марта 2017, которым ГП "Информационные судебные системы" обязали не обнародовать текст приговора и заключение государственного эксперта по вопросам тайн ГПУ о наличии в приговоре сведений, составляющих государственную тайну.

"Удовлетворение нашего ходатайства является первым шагом на пути к обнародованию судебного приговора по делу "денег Януковича". Это важно, ведь публичность этого приговора позволит убедиться в том, что не было нарушений во время конфискации средств и сделает невозможным обжалование данного приговора в международных судах", - подчеркнул юрист ТІ Украина Максим Костецкий.

Теперь Генпрокуратура обязана приобщить к материалам дела решения, которыми был засекречен приговор.

Отмечается, что в связи с истребованием доказательств от ГПУ, рассмотрение дела перенесли на 19 декабря.

Как известно, Transparency International Украина просит суд признать незаконными решения по засекречиванию судебного приговора, по которому конфисковали 1,5 миллиарда долларов средств "преступной организации Януковича".

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего госзайма обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов, но апелляция не была принята к рассмотрению.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

8 ноября Луценко обвинил НАБУ в подыгрывании Януковичу, поскольку детективы искали решение суда о спецконфискации.

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