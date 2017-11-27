Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд разрешил посмотреть, как засекретили приговор о "средствах Януковича"

Понедельник, 27 ноября 2017, 14:51

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство об истребовании в ГПУ решений, которыми был засекречен приговор о конфискации $1,5 млрд "средств Януковича".

Соответствующее решение суд вынес 27 ноября, сообщает истец Transparency International Украина.

Суд, в частности, позволил истребовать постановление Военной прокуратуры сил АТО от 21 марта 2017, которым ГП "Информационные судебные системы" обязали не обнародовать текст приговора и заключение государственного эксперта по вопросам тайн ГПУ о наличии в приговоре сведений, составляющих государственную тайну.

"Удовлетворение нашего ходатайства является первым шагом на пути к обнародованию судебного приговора по делу "денег Януковича". Это важно, ведь публичность этого приговора позволит убедиться в том, что не было нарушений во время конфискации средств и сделает невозможным обжалование данного приговора в международных судах", - подчеркнул юрист ТІ Украина Максим Костецкий.

Теперь Генпрокуратура обязана приобщить к материалам дела решения, которыми был засекречен приговор.

Отмечается, что в связи с истребованием доказательств от ГПУ, рассмотрение дела перенесли на 19 декабря.

Как известно, Transparency International Украина просит суд признать незаконными решения по засекречиванию судебного приговора, по которому конфисковали 1,5 миллиарда долларов средств "преступной организации Януковича".

Как известно, 28 марта Краматорский горсуд вынес решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина-2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу, и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

В мае 7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего госзайма обжаловали решение о спецконфискации 1,5 млрд долларов, но апелляция не была принята к рассмотрению.

8 ноября в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" деньги, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.

Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.

Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ.

8 ноября Луценко обвинил НАБУ в подыгрывании Януковичу, поскольку детективы искали решение суда о спецконфискации.

Читайте также: Как НАБУ и ГПУ поссорились из-за денег Онищенко или Януковича

"Украинская правда" в Threads

Темы: судГенпрокуратураспецконфискация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: