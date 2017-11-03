Госаудитслужба и Укроборонпром договорились о проверке

Государственная аудиторская служба и государственный концентр "Укроборонпром", который ранее не пустил к себе аудиторов, согласовали вопрос проведения проверки.

Об этом говорится в ответе Госаудитслужбы на запрос "Украинской правды".

Сообщается, что Госаудитслужба предусмотрела проведение аудита деятельности "Укроборонпрома" с 1 июля 2015 года по октябрь 2017 года на поручение премьера.

"Госаудитслужба сообщила о начале проведения планового контрольного мероприятия ... письмом от 2 октября. Однако работников Госаудитслужбы 17 октября к проведению аудита руководство концерна не допустило, о чем составлен соответствующий акт о недопуске, сообщено в Совет национальной безопасности и обороны, Правительство и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве сообщили, что сейчас вопрос проведения аудита концерна "согласован".

"Это контрольное мероприятие начнется ориентировочно в декабре текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе аудита проверят вопрос расходования средств и имущества, а также выполнение задач по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, повышение эффективности функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечение осуществления контроля за их деятельностью и тому подобное.

"О результатах контрольных мероприятий ... Госаудитслужба проинформирует после соответствующей обработки и обобщения", - подытожили в пресс-службе.

"Укроборонпром" ответа на запрос пока не предоставил, но в концерне подтвердили, что согласовали с аудитслужбой вопрос проверки.

"Государственный финансовый аудит будет проведен уже в ближайшее время с максимальной кооперацией специалистов Госаудитслужбы и ГК "Укроборонпром", - сообщили в концерне.

Также в пресс-службе добавили, что в 2017 году Госаудитслужба провела 12 государственных финансовых аудитов и 13 ревизий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях-участниках концерна и акционерных обществах.

Как известно, 25 октября председатель Аудиторской службы Лидия Гаврилова заявила, что "Укроборонпром" не допустил сотрудников аудитслужбы для проведения аудита на предприятиях концерна.

В состав концерна входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса, из них – 125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых передано концерну.