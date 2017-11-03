Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госаудитслужба и Укроборонпром договорились о проверке

Пятница, 3 ноября 2017, 12:15

Государственная аудиторская служба и государственный концентр "Укроборонпром", который ранее не пустил к себе аудиторов, согласовали вопрос проведения проверки.

Об этом говорится в ответе Госаудитслужбы на запрос "Украинской правды".

Сообщается, что Госаудитслужба предусмотрела проведение аудита деятельности "Укроборонпрома" с 1 июля 2015 года по октябрь 2017 года на поручение премьера.

"Госаудитслужба сообщила о начале проведения планового контрольного мероприятия ... письмом от 2 октября. Однако работников Госаудитслужбы 17 октября к проведению аудита руководство концерна не допустило, о чем составлен соответствующий акт о недопуске, сообщено в Совет национальной безопасности и обороны, Правительство и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве сообщили, что сейчас вопрос проведения аудита концерна "согласован".

"Это контрольное мероприятие начнется ориентировочно в декабре текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе аудита проверят вопрос расходования средств и имущества, а также выполнение задач по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, повышение эффективности функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса и обеспечение осуществления контроля за их деятельностью и тому подобное.

"О результатах контрольных мероприятий ... Госаудитслужба проинформирует после соответствующей обработки и обобщения", - подытожили в пресс-службе.

"Укроборонпром" ответа на запрос пока не предоставил, но в концерне подтвердили, что согласовали с аудитслужбой вопрос проверки.

"Государственный финансовый аудит будет проведен уже в ближайшее время с максимальной кооперацией специалистов Госаудитслужбы и ГК "Укроборонпром", - сообщили в концерне.

Также в пресс-службе добавили, что в 2017 году Госаудитслужба провела 12 государственных финансовых аудитов и 13 ревизий финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях-участниках концерна и акционерных обществах.

Как известно, 25 октября председатель Аудиторской службы Лидия Гаврилова заявила, что "Укроборонпром" не допустил сотрудников аудитслужбы для проведения аудита на предприятиях концерна.

В состав концерна входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса, из них – 125 государственных и казенных, а также 9 акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых передано концерну.

Ирина Балачук, УП
Темы: Укроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
Все новости...
Реклама: