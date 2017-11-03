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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 3 ноября 2017, 20:28

Дело Авакова-младшего, убийство депутата БПП Северодонецкого горсовета, сотрудничество "Антонова" с РФ, блокировка счетов "Артемсоли", задержание украинцев в Крыму, политзаключенные, школы – новости, которые обсуждали 3 ноября.

О деле Авакова-младшего. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что реальная цена рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, была меньше, чем отмечалось в договоре, и их качество не соответствовало необходимым нормам.

Также стало известно, что Сытник предупредил главу МВД Арсена Авакова об обысках и задержании его сына. Сытник отрицает это.

А еще стало известно, что Александр Аваков прибыл в МВД, сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева.

Об убийстве депутата БПП. Глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз заявляет об убийстве главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

Об "Антонове". Украинское государственное предприятие "Антонов" планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Об "Артемсоли". Счета государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" вечером 2 ноября были арестованы, работа предприятия может быть парализована.

О задержании украинцев в Крыму. Федеральная служба безопасности России нашла в аннексированном Крыму патроны к травматическому оружию у двух граждан Украины. Украинцев задержали на участке ответственности российской погранзаставы в Армянске.
О похищенных пограничниках. Уже месяц российские власти не допускает украинского консула к двоим украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, которые исчезли на границе с РФ в Сумской области.

О политзаключенных. Украинские консулы не имели доступа к посещению четверых политзаключенных, граждан Украины, за все время их незаконного удержания в России: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.

О после в Сербии. Министр иностранных дел Украины вызвал украинского посла в Сербии для консультаций после его скандальных заявлений относительно Сербии.

О школах. До 1 декабря 2017 все школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании средств.

Темы: АваковубийствоРосcияКрым
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