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Главные новости дня - за 60 секунд

Четверг, 30 ноября 2017, 19:41

Взрыв в никопольском суде, задержание детектива НАБУ на взятке, новый глава Верховного Суда - новости, которые обсуждали 30 ноября.

О взрыве в никопольском суде. 30 ноября в Никополе Днепропетровской области в местном суде произошел взрыв. Гранаты подорвал отец человека, об убийстве которой проходило слушание. Это произошло после того, как суд в очередной раз перенес заседание.

В Никопольский городской больнице находятся 7 пострадавших от взрыва в суде, из них трое - в тяжелом состоянии. Два человека погибло.

О скандале с НАБУ. 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.
Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.
30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.
По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.
Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.
По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял ко взятке. Она обратилася в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Позже в НАБУ обнародовали видео сорванной спецоперации в ГМСУ.

О Верховном Суде. Новый Верховный Суд избрал своей руководительницей Валентину Данишевскую.

Об УПЦ МП. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий получил от Русской православной церковь особый статус для УПЦ МП.

Об "украинских шпионах". В Тольятти задержали украинца, работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

О Межигорье. Резиденцию "Межигорье" окончательно передали в государственную собственность.

Темы: судвзрывНАБУРосcияшпионаж
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