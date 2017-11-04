Львовская полиция прервала турнир, организованный "Автономным опором"

Во Львове правоохранители прервали организованный "Автономным опорм" турнир по смешанным единоборствам, ища взрывчатку.

Об этом сообщила активистка "Автономного опора" Анна Иванцык, передает "Громадское".

"Я считаю, что это продолжается давление на нашу организацию, потому что полиция пришла и начала выгонять из зала, где проходил 10-й турнир по смешанным единоборствам "Непокоренные". Из других помещений никого не выводили", - сказала она.

По ее словам, на место проведения соревнований - к арендованной "Автономным сопротивлением" зале - не вызвали ни пожарной, ни скорой, ни взрывотехников.

"Полиция железнодорожного райотдела приехала со своей собакой. Еще был владелец зала, у которого мы арендуем помещения. Он требовал у полиции более подробной информации о том, что происходит, и сколько времени будет разминирование, поскольку там тренируются люди", - добавила Иванцык.

Она также рассказала, что полиция пробыла на месте проведения соревнований полчаса и, не найдя "бомбы", уехала.

Как известно, 12 октября Служба безопасности провела обыски в домах активистов "Автономного сопротивления".

Впоследствии в СБУ заявили, что разоблачили группировку, которая устраивала акции во Львове по заказу представителей России.