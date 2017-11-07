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Смертельное ДТП в Харькове: У водителя Touareg говорят, что за ним следили

Вторник, 7 ноября 2017, 14:08

За водителем Volkswagen Touareg Геннадием Дроновым, одним из подозреваемых в смертельном ДТП в Харькове, следила группа неизвестных лиц.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"За моим клиентом следили неизвестные, когда он лежал в четвёртой больнице неотложной скорой помощи. Каждый день то два, то четыре человека – они менялись и не представлялись – дежурили на этаже и у палаты. Это даже на видео снято, когда к нам приезжали снимать передачу", - сказал Перепелица.

 

Журналисты в момент съемки зафиксировали неизвестных людей, которые дежурили под палатой Дронова. Человек сказала, что якобы пришел к дочери, но почему-то сидел в другом конце коридора у палаты Дронова.

Скриншот с видео программы "Говорит Украина"

Он добавил, что эти люди не были правоохранителями.

"Эти люди были не в форме. Я просил их представиться, но они не представлялись. Они сидели в коридоре и через определенные промежутки времени заглядывали в палату. Даже как-то, когда я пришел к моему клиенту, и мы вышли на улицу подышать, то они пошли за нами.

Когда мы обратились в полицию, принимаются ли какие-либо меры безопасности в отношении моего клиента, отправлялись ли какие-то сотрудники, то они сказали, что никакие меры безопасности к Дронову не применяются", - сказал Перепелица.

Он добавил, что за Дроновым так следили 6 дней, пока его не перевели в другую больницу.

Перепелица рассказал, что Дронова дважды допросили в качестве свидетеля.

"Вчера ему сообщили о подозрении. Это для нас было определенным шоком. Теперь мы должны ознакомиться с подозрением – что нам инкриминируют и на каких основаниях, и поэтому мы просили время изучить документы, чтобы потом озвучивать нашу позицию. Сейчас ждем решения суда об избрании меры пресечения", - сказал Перепелица.

По его словам, Дронов хочет присутствовать на этом заседании, хотя действительно нуждается в лечении.

"Мы не хотим, чтобы наша болезнь была использована против нас. Если мы не появимся в суде, то могут сказать, что мы скрываемся, но мы этого не хотим", - подчеркнул Перепелица.

Адвокат рассказал, что прокуратура будет просить "самой суровой" меры пресечения, но он и его клиент ожидают "справедливого решения".

Перепелица подчеркнул, что Дронов уже продемонстрировал, что не намерен уклоняться от следствия.

"Сколько времени прошло с момента ДТП – убежал мой клиент или скрывается? Нет. Он сотрудничает со следствием, он не может влиять на свидетелей – есть хоть одно заявление от свидетелей, что он им угрожает, или как-то влияет – такого нет", - подытожил Перепелица.

Как известно, 6 ноября правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, который является одним из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, что привело к гибели 6 и госпитализацию 5 пешеходов.

Перепелица уточнил, что Дронову инкриминируют 3 нарушения правил дорожного движения, одно из которых – проезд на мигающий желтый сигнал светофора.

Вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

26 октября количество погибших увеличилось до 6. В больнице скончалась пострадавшая в ДТП 20-летняя Диана Берченко.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель, может быть изменен.

Ирина Балачук, УП  
Темы: ДТПХарьковавария
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