Возле Опытного горел склад боеприпасов боевиков - СЦКК

В районе неподконтрольного украинскому правительству поселка Опытное Донецкой области горел склад боеприпасов боевиков.

Об этом сообщает СЦКК, передает пресс-служба штата АТО.

"Вследствии нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов НЗФ ОРДО в районе населенного пункта Опытное. Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть Донецка. Отмеченны многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города ", - говорится в заявлении.

"Украинская сторона СЦКК предупреждает, что НЗФ ОРДО могут прибегнуть к провокациям в населенных пунктах на Донецком направлении, направленных против мирного местного населения с целью скомпрометировать и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины, с тем чтобы сорвать "школьное "перемирие", - отмечает штаб АТО.

В то же время СМИ так называемой "ДНР" пишут, что пожар возник еще 5 ноября.