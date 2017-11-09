В Японии дрон упал на толпу, пострадали 6 человек
В Японии во время праздничных мероприятий на отдыхающих упал квадрокоптер и ранил 6 человек, среди которых и дети.
Об этом сообщает "Интерфакс- Украина" со ссылкой на "The Japan Times".
По данным издания, инцидент произошел в префектуре Гифу во время праздничного мероприятия. Дрон разбрасывал сладости над отдыхающими в парке города Огаки, когда вдруг не справился с управлением и врезался в группу людей.
ドローン菓子撒きでドローン落ちた(*ﾟﾛﾟ)!! pic.twitter.com/DRvPSYRYUg— kenranger (@kenranger555) November 4, 2017
Сообщается, что пострадали шесть человек в возрасте от 5 до 48 лет.
В публикации отмечают, что по данным организаторов мероприятия, человек, который руководил квадрокоптером, получил соответствующее разрешение от Министерства транспорта страны. Его уже допросила полиция.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.