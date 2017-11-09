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Путин и Трамп могут встретиться в пятницу

Четверг, 9 ноября 2017, 08:45

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, скорее всего, состоится в пятницу, 10 ноября.

ОБ этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс".

"Вот сейчас, в эти минуты согласовывается (время встречи)", – сказал он в четверг утром.

На уточняющий вопрос, когда ожидается беседа двух президентов – в пятницу или в субботу, Ушаков ответил: "Скорее всего, это будет 10 ноября".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Трампа насыщенная программа двухсторонних встреч, согласованных ранее, кроме того, есть программа самого саммита АТЭС, поэтому для встречи "пытаются выбрать наиболее подходящее время и формат".

Темы: ПутинТрампСШАРосcия
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