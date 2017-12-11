Главные новости дня – за 60 секунд

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Понедельник, 11 декабря 2017, 19:33

Суд над Саакашвили, невиновный Мельник, Курченко подает в суд, а Гройсман обещает повышение зарплат – новости, которые обсуждали 11 декабря.

О суде над Саакашвили. В понедельник Печерский суд избирал меру пресечения для Михеила Саакашвили. Суд отпустил его на свободу и отказался избрать ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Политика доставили в суд утром. Прокуратура просила домашний арест с ношением электронного браслета.

Суд начался в 12:30. Адвокаты зачитывали свои ходатайства. Под судом собрались сторонники Саакашвили. Стянуты силы Нацгвардии и полиции.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности". Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

О Мельнике. Суд признал невиновным и оправдал экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника, которому грозило до 12 лет лишения свободы.

О Курченко. Курченко подал в суд на президента Украины Петра Порошенко о защите деловой репутации, чести и достоинстве и иск против генпрокурора за распространение якобы клеветы о связях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

О зарплатах. Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2018 году на 35%.

О Сирии. Президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии.

Темы: СаакашвилисудзарплатыКурченко
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