Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокуратура обжалует решение суда по Саакашвили

Понедельник, 11 декабря 2017, 22:11
Генпрокуратура обжалует решение суда по Саакашвили

Генеральная прокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Михеилу Саакашвили, согласно которому лидера "Движения новых сил" отпустили на свободу на время расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова".

"Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу. При этом, его сопровождающие бьют украинских военнослужащих", - отметил генпрокурор.

Луценко утверждает, что Саакашвили организовывал "движение за свержение власти" за деньги Курченко.

"После этого он (Саакашвили - ред.) организует движение за свержение власти. Причем, за счет Курченко и с этим человеком он договаривается о помощи. Его правая рука (Дангадзе - ред.) получает сотни тысяч долларов, что зафиксировано здесь, на территории Украины. И эти доказательства мы предоставили в суд. Тем не менее, судья его отпускает", - отмечает Луценко.

Он рассказал, что ГПУ будет подавать апелляцию.

"Я воздержусь от эмоций и мы будем подавать апелляцию. Мы готовы доказать, что все видео о передаче денег и разговор Саакашвили с Курченко является подлинным. Мы готовы привлечь иностранных экспертов ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность пленок", - подчеркнул он.

Луценко добавил, что имел с Саакашвили "общее видение событий в Украине и Грузии".

"Но те, которые преступили красную черту закона, грабят государство, или берут деньги у Москвы для дестабилизации ситуации, я с этим никогда не примирюсь и мои человеческие прежние отношения отходят назад перед лицом уголовных преступлений", - отметил генпрокурор.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.

О ходе событий читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"

Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
Все новости...
Реклама: