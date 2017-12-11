Генпрокуратура обжалует решение суда по Саакашвили

Генеральная прокуратура обжалует решение суда в отношении меры пресечения Михеилу Саакашвили, согласно которому лидера "Движения новых сил" отпустили на свободу на время расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Свободы слова".

"Я не согласен с решением судьи в отношении меры пресечения господину Саакашвили. Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу. При этом, его сопровождающие бьют украинских военнослужащих", - отметил генпрокурор.

Луценко утверждает, что Саакашвили организовывал "движение за свержение власти" за деньги Курченко.

"После этого он (Саакашвили - ред.) организует движение за свержение власти. Причем, за счет Курченко и с этим человеком он договаривается о помощи. Его правая рука (Дангадзе - ред.) получает сотни тысяч долларов, что зафиксировано здесь, на территории Украины. И эти доказательства мы предоставили в суд. Тем не менее, судья его отпускает", - отмечает Луценко.

Он рассказал, что ГПУ будет подавать апелляцию.

"Я воздержусь от эмоций и мы будем подавать апелляцию. Мы готовы доказать, что все видео о передаче денег и разговор Саакашвили с Курченко является подлинным. Мы готовы привлечь иностранных экспертов ФБР или Скотланд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность пленок", - подчеркнул он.

Луценко добавил, что имел с Саакашвили "общее видение событий в Украине и Грузии".

"Но те, которые преступили красную черту закона, грабят государство, или берут деньги у Москвы для дестабилизации ситуации, я с этим никогда не примирюсь и мои человеческие прежние отношения отходят назад перед лицом уголовных преступлений", - отметил генпрокурор.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили. Суд отпустил Саакашвили на время расследования.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.



Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ряд народных депутатов предлагали взять Саакашвили на поруки.



О ходе событий читайте в онлайне, который вела "Украинская правда"



Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Мария Думанская, УП