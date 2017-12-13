Суд разрешил Каськиву выехать за границу

Суд разрешил выехать за границу экс-руководителю Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива, подозреваемому в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.



Соответствующее решение вынес 7 декабря следственный судья Печерского районного суда Киева Владимир Карабань, о чем свидетельствует постановление суда, обнародованное в Едином реестре судебных решений 12 декабря.



Прокуратура подавала ходатайство о продлении возложенных на Каськива обязательств.

Защитник и обвиняемый просили вернуть Каськиву паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, мотивируя необходимостью выезда за границу для ухода за малолетним ребенком.



Суд, выслушав мотивацию сторон, постановил вернуть Каськиву паспорта.



В то же время подозреваемый и далее будет обязан являться по первому требованию к следователю, прокурору и/или в суд, а также уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства.

Выполнение Каськивом этих обязанностей продлено до 19 декабря 2017 года.



В постановлении суда также указано, что срок досудебного расследования уголовного производства заканчивается 20.12.2017 года.

1 ноября 2017 экс-главу Держкоминвестпроекту Владислава Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был уплатить залог 160 тысяч грн. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Кроме того, отмечалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 млн гривен ущерба.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда в отношении Каськива.

Апелляционный суд не разрешил увеличить размер залога экс-главе Госкоминвестпроекта.

Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

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