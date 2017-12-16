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Саакашвили сказал, каких компромиссов не будет в переговорах с властью

Суббота, 16 декабря 2017, 14:36
Саакашвили сказал, каких компромиссов не будет в переговорах с властью

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили призвал на очередной "Марш за импичмент" и заявил, что в "переговорах со всеми политическими субъектами, включая Банковой" не может быть никаких компромиссов по ряду вопросов.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook 16 декабря.

"Мы должны выйти на марш, чтобы удержать власть от последнего шага, который сделает ее диктатурой ... Когда я говорю о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Банковую, они нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни, нам необходимо разговаривать", - заявил он.

Саакашвили добавил, что "не может быть никаких компромиссов" по поводу отстранения олигархата от руководства страной, невмешательства в работу НАБУ, отказа от всех коррупционных схем и наказания вовлеченных в них людей, прекращения политических репрессий, отставки генпрокурора, создания антикоррупционных судов и создания механизмов импичмента и устранения барьеров для импичмента.

"Страну раскачивать мы не будем, а вот будку будем убирать до конца. Именно с этой целью мы выходим завтра на марш за импичмент... Если для того, чтобы остановить диктатуру, понадобится моя свобода и даже жизнь, я подтверждаю свою готовность ими пожертвовать", - добавил Саакашвили.

Как известно, Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с "бухгалтером Семьи" Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест и отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Акции с участием Саакашвили в Киеве начались 17 октября. Каждое воскресенье под Верховной Радой проходит вече, а несколько недель подряд - "Марш за импичмент", поскольку участники акции требовали от властей принять закон об импичменте и антикоррупционный суд до 3 декабря, но законы приняты не были. 

Украинская правда 

Темы: СаакашвилиКиевРосcия
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