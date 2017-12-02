ГПУ хотела замять дело, где фигурирует Пшонка и его сын - Маселко

Адвокат Роман Маселко заявил, что руководство Генпрокуратуры пыталось закрыть уголовное производство, которое касается экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына.

Об этом член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей написал в Facebook.

"Руководство ГПУ пыталось закрыть дело в отношении подозреваемых по делу, касающемуся Виктора Пшонки и его сына Артема. А вам известно, что лица в розыске могут свободно посещать Генеральную прокуратуру на Резницкой, встречаться с заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком", - написал Маселко.

По словам адвоката, лицо, которому подготовлено ​​подозрение в этом деле, дважды встречалось со Столярчуком в октябре 2016 года на улице Резницкой.

"После этого Столярчук 4 месяца просто не подписывает уже давно готовое подозрение данному лицу, а потом просто закрывает дело без каких-либо оснований и с нарушением своих прав", - отмечает Маселко.

Впоследствии, как утверждает адвокат, следователи департамента спецрасследований ГПУ, который возглавляет Сергей Горбатюк, возобновили дело и пытались передать его в суд.

"Это все происходит с ведома и под прикрытием [генпрокурора] Юрия Луценко. Горбатюк написал не одну докладную о незаконных действиях Столярчука. Но ноль реакции. А [заместитель генпрокурора] Анжела Стрижевская готовит вывод, что такие постановления Столярчука не подлежат обжалованию", - пишет член Общественного совета добропорядочности.

Маселко также ссылается на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры от 22 ноября этого года, которым Столярчуку объявили выговор. Как он утверждает, речь идет именно о вышеописанном деле.

"Столярчук Юрий Васильевич, работая в должности прокурора - заместителя генерального прокурора Украины, действуя умышленно, неправомерно, вопреки требованиям УПК Украины, Закона Украины "О прокуратуре" вынес постановление о закрытии уголовного производства №(Конфиденциальная информация) в части относительно ЛИЦО-2", - говорится в решении КДКП.

Как известно, летом 2017 года прокуратура отсудила у Артема Пшонки более 15 га охотничьих угодий в Киевской области.

Украинская правда