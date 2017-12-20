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Труба сообщил, когда руководству ГБР назначат обязанности

Среда, 20 декабря 2017, 14:35

До конца 2017 года между заместителями директора Государственного бюро расследований будут распределены их обязанности.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в среду.

Я думаю, на следующей неделе уже будет утверждена структура бюро и до конца года будет разработано распределение обязанностей между заместителями.

По его словам, это так называемое штатное распределение, документ, утверждающий количество структурных подразделений, их работников, зарплаты.

"В настоящее время я вижу, что один заместитель будет руководить следственным блоком, другой - в основном оперативным блоком", - сообщил директор ГБР.

Но, говорит Труба, при окончательном распределении может случиться так, что на одного заместителя возложат управление обоими блоками.

По его словам, в состав бюро сейчас входит три человека.

"Мы работаем как единое целое. Никаких недоразумений у нас не возникает. Мы люди примерно одного поколения, из одной системы, у нас одинаковое видение и мы способны решить все вопросы по формированию и работе ГБР", - рассказал Труба.

Он также пообещал прозрачную работу органа, заверив, что будет лично знакомить общество со всеми приказами ГБР на странице бюро в Facebook.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.

ГБР должно перебрать на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.

Министерство юстиции обратилось в Администрацию президента с письмом о проведении люстрационной проверки Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: ГБРкоррупция
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