Труба сообщил, когда руководству ГБР назначат обязанности

До конца 2017 года между заместителями директора Государственного бюро расследований будут распределены их обязанности.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в среду.

Я думаю, на следующей неделе уже будет утверждена структура бюро и до конца года будет разработано распределение обязанностей между заместителями.

По его словам, это так называемое штатное распределение, документ, утверждающий количество структурных подразделений, их работников, зарплаты.

"В настоящее время я вижу, что один заместитель будет руководить следственным блоком, другой - в основном оперативным блоком", - сообщил директор ГБР.

Но, говорит Труба, при окончательном распределении может случиться так, что на одного заместителя возложат управление обоими блоками.

По его словам, в состав бюро сейчас входит три человека.

"Мы работаем как единое целое. Никаких недоразумений у нас не возникает. Мы люди примерно одного поколения, из одной системы, у нас одинаковое видение и мы способны решить все вопросы по формированию и работе ГБР", - рассказал Труба.

Он также пообещал прозрачную работу органа, заверив, что будет лично знакомить общество со всеми приказами ГБР на странице бюро в Facebook.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.



ГБР должно перебрать на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.



Пока есть коллизия с тем, кто будет открывать новые дела, пока ГБР начинает деятельность.

Министерство юстиции обратилось в Администрацию президента с письмом о проведении люстрационной проверки Романа Трубы, поскольку он такую проверку не проходил.

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Евгений Кизилов, УП