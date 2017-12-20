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Адвокат: Мартыненко в НАБУ получил подозрение, там два дела

Среда, 20 декабря 2017, 14:58

Адвокат Игорь Черезов подтвердил, что экс-нардепу от НФ Николаю Мартыненко в среду вручили окончательное подозрение.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

"На самом деле, мы действительно сегодня были вместе с Мартыненко Н, В. и адвокатом Бойко П.А. в НАБУ, и не САП, а детектив НАБУ нам вручил текст подозрения", - сказал он.

"Никакой сенсации в этом нет. Просто были объединены два уголовных дела - первое, по которому Мартыненко Н.В. было объявлено о подозрении 20 апреля 2017 и второе, по которому подозрение были вручены в октябре 2017 года", - рассказал Черезов.

Он заявил, что "никаких успехов САП или НАБУ в этом нет" и это "обычное процессуальное действие".

"В ближайшее время будет объявлено об окончании следствия, после ознакомления со стороны Николая Мартыненко, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Все обвинения против Мартыненко развалятся в любом суде - из-за отсутствия доказательств", - считает Черезов.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко.

Его задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджета 17,28 долларов ущерба.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщил о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" Энергоатом "Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП" НАЭК "Энергоатом".

6 декабря Соломенский райсуд Киева исключил из обязанностей Николая Мартыненко сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Читайте также: "Ядерное обогащения Николая Мартыненко".

Оксана Коваленко, Александр Шумилин, УП
Темы: МартыненкоНАБУгаз
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