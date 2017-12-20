Аудитор НАБУ: Депутаты не договорились о новом конкурсе

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог принять решение по конкурсу на аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что нардепы Сергей Лещенко, Юрий Деревянко, Егор Соболев, Виктор Чумак, Борислав Береза и Вадим Кривохатько предложили обратиться к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с тем, чтобы на голосование парламента поставили кандидатуры, отобранные на проведенном конкурсе.

По их мнению, без завершения предыдущего конкурса нельзя объявлять новый.

Однако комитет не поддержал их предложение.

Также сообщается, что комитет попытался приступить к рассмотрению вопроса о назначении нового конкурса, но для этого не хватило голосов, поскольку группа депутатов в знак протеста покинула заседание, оставив в зале всего 11 нардепов из 13 необходимых для голосования.

В итоге и.о. главы комитета Юрий Савчук и оставшиеся члены комитета договорились назначить следующее заседание комитета на 18.00 четверга, 21 декабря.

Ранее фракция "Народного фронта" потребовала в парламенте, чтобы антикоррупционный комитет на своем заседании 20 декабря разработал порядок назначения аудитора НАБУ.

Как известно, весной-летом комитет Рады не смог решить вопрос с избранием своего аудитора, хотя было несколько попыток.

Тогда активисты из реанимационного пакета реформ и Центра противодействия коррупции предостерегали, что члены комитета от БПП и "Народного фронта" хотят рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ".

В ноябре фракция БПП в Верховной Раде требовала назначить парламентского аудитора НАБУ в связи с заявлениями генпрокурора о том, что бюро подыгрывает Януковичу.

6 декабря в Раде генпрокурор Юрий Луценко обратился к руководству комитета с просьбой назначить аудит НАБУ. Он утверждал, что у него есть информация, которую он может передать аудиторам.

В то же время, представители "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Возрождение" официально инициировали процедуру отзыва Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по противодействию коррупции.