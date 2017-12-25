Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во вторник Cаакашвили идет на суд

Понедельник, 25 декабря 2017, 19:14
Во вторник Cаакашвили идет на суд

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили уверен, что 26 декабря Окружной админсуд Киева откажет ему в статусе "временной защиты", чем создаст условия для его выдворения из Украины.

Об этом Саакашвили заявил в понедельник на своей странице в Facebook.

"26 декабря в 13:30 у меня суд, в окружном административном суде Киева (вул.Петра Болбачана, 8, корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе "временной защиты" и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Я иду на суд", - заявил он.

Саакашвили также прокомментировал заявление главы Минюста Украины Павла Петренко о том, что адвокаты лидера РНС уже использовали все возможные инструменты для затягивания рассмотрения его экстрадиции.

"Петренко врет, у украинской власти нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины, которым я являюсь согласно украинскому и международному законодательству", - отметил Саакашвили.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинскогогражданства.

В августе Главная прокуратура Грузии направила запрос об экстрадицииСаакашвили.

Экс-президент Грузии заявлял, что готовит ходатайство в Минюст, в котором наведет аргументы, почему его нельзяэкстрадировать на родину.

8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.  Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.  Суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли на 3 января.

Украинская правда 

Темы: Саакашвилисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: