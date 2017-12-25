У вівторок Cаакашвілі йде на суд

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі упевнений, що 26 грудня Окружний адмінсуд м.Києва відмовить йому у статусі "тимчасового захисту", чим створить умови для його видворення з України.

Про це Саакашвілі заявив у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

"26 грудня о 13:30 у мене суд, в окружному адміністративному суді Києва (вул.Петра Болбачана, 8, корпус 1), де влада хоче відмовити мені в статусі "тимчасового захисту" і тим самим створює умови для видворення мене з країни. Я йду на суд", - заявив він.

Саакашвілі також прокоментував заяву глави Мін'юста України Павла Петренка щодо того, що адвокати лідера РНС вже використали усі можливі інструменти для затягування розгляду його екстрадиції.

"Петренко бреше, у української влади немає жодного законного інструменту екстрадувати постійного мешканця України, яким я є згідно з українським та міжнародним законодавством", - зазначив Саакашвілі.

Як відомо, у липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.



У серпні Головна прокуратура Грузії направила запит про екстрадицію Саакашвілі.

Екс-президент Грузії заявляв, що готує клопотання до Мін'юсту, в якому наведе аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

8 грудня Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Суд відпустив екс-президента Грузії на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Апеляцію прокуратури на рішення Печерського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу для Саакашвілі, яка мала розглядатись 22 грудня, перенесли на 3 січня.

Українська правда