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В Кропивницком из-за аварии без тепла остался 301 дом

Воскресенье, 3 декабря 2017, 15:11

В Кропивницком в результате масштабной аварии на крупнейшей котельной без отопления остался 301 жилой дом.

Об этом 3 декабря сообщили в горсовете Кропивницкого.

По данным чиновников, авария произошла в воскресенье на Юго-Западной котельне, из-за чего произошло резкое падение давления воды в сети.

"Аварийная ситуация вынудила специалистов остановить теплогенерирующую котельную. Ремонтные бригады занимаются ликвидацией порыва", - сообщил замдиректора ГП "Кировоградтепло" Анатолий Таран.

Без тепла остаются 301 жилой дом, 6 школ, 10 детсадов и 6 учреждений здравоохранения.

По данным горсовета, 1 декабря в Кропивницком было зафиксировано два порыва на теплосетях КП "Теплоэнергетик". Из-за одного из них от тепла временно отключили 21 жилой дом, детское дошкольное учреждение, школу искусств "Пролисок" и Пожарное депо, из-за второго - 6 жилых домов, детский сад и школу.

Украинская правда

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Темы: аварияотоплениеКропивницкий
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