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У Кропивницькому через аварію без тепла лишився 301 будинок

Неділя, 3 грудня 2017, 15:11

У Кропивницькому внаслідок масштабної аварії на найбільшій котельні без опалення залишився 301 житловий будинок. 

Про це 3 грудня повідомили у міськраді Кропивницького. 

За даними чиновників, аварія сталася у неділю у Південно-Західній котельні, через що сталося різке падіння тиску води у мережі.

"Аварійна ситуація змусила спеціалістів зупинити теплогенеруючу котельню. Ремонтні бригади займаються ліквідацією пориву", - повідомив заступник директора ДП "Кіровоградтепло" Анатолій Таран.

Без тепла лишаються 301 житловий будинок, 6 шкіл, 10 дитсадків та 6 закладів охорони здоров’я. 

За даними міськради, 1 грудня у Кропивницькому було зафіксовано два пориви на тепломережах КП "Теплоенергетик". Через одну з них від тепла тимчасова відключили 21 житловий  будинок, дитячий дошкільний заклад, школу мистецтв "Пролісок" та  Пожежне депо, через другу - 6 житлових будинків, дитячий садочок і школу.

Українська правда 

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Теми: аваріяопаленняКропивницький
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