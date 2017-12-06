Полиция утверждает, что сторонники Саакашвили провоцировали ее

Во время розыска Михэила Саакашвили активисты провоцировали полицию, заявляет ведомство.



"Утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили", – заявляет полиция.



"Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой усилены наряды правоохранителей", – добавляет ведомство Сергея Князева.



Никого из участников акции не задерживали, рапортует полиция.



Однако заявляет, что "в результате событий пострадали четверо правоохранителей".



Информацию о пострадавших еще уточняют.

Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".



С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.



Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

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