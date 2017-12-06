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Нардеп пожаловался, что правоохранители "похитили" вещи Саакашвили

Среда, 6 декабря 2017, 10:28

Внефракционный депутат Юрий Деревянко считает, что во время обыска у лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили были "похищены" личные вещи, поскольку ему не были вручены соответствующие документы.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента.

"Вчера генпрокурор Луценко здесь нам говорил, что прокуратура действует законно. Но совершили ряд противозаконных действий: до сих пор не были вручены подозрения, не осуществлен арест, до сих пор нет ни одного процессуального документа. Было похищение личных вещей Саакашвили, поскольку никаких протоколов об обыске вручено не было, нет перечня изъятых вещей", - сказал Деревянко.

Он также считает, что Юрий Луценко не сдержал слова о мирном урегулировании ситуации.

"Сегодня в 6:00 утра людей, которые мирно находились перед Радой, жестоко избили. В палатку, где находились более 35 человек, ворвались спецназовцы, ломали людям ребра, били головы. При этом прокурор Луценко вчера соврал, когда гарантировал мирное нахождения людей", - заявил депутат.

Деревянко добавил, что сейчас пострадавшие активисты находятся в больнице.

Как известно, в 6 утра среды правоохранители пытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".

С 9 утра его ждут на допрос, но он идти на него не собирается.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидеру партии "Рух новых сил" и экс-президенту Грузии вручили подозрение и вывели его на улицу.

Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

Саакашвили объявлен в розыск.

Утром экс-президент Грузии пришел под Верховную Раду.

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Яна Миланова, УП
Темы: СаакашвилиВерховная РадаЛуценкомитингиобыски
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