Украину ждет непонимание с ЕС из-за отставки Соболева – источник

Увольнение главы комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егора Соболева вызовет недовольство в структурах Европейского Союза, и официальному Киеву об этом известно.

Об этом "Европейской правде" сообщил европейский чиновник в разговоре на условиях анонимности.

Собеседник ЕП отметил, что украинская власть знает о позиции Брюсселя. В частности, в четверг состоялся телефонный разговор с одним из представителей команды президента Петра Порошенко, во время которой в ЕС получили подтверждение, что отставка Соболева должна произойти.

"Хорошо, что было принято решение отказаться от законопроекта №7362, но решение о Соболева противоречит ожиданиям, следовательно, проблема не решена", - поделился наблюдениями чиновник.

7 декабря Верховная рада уволила Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета.

Как известно, ранее ЕС выразил обеспокоенность тем, что члены комитета инициировали отзыв Егора Соболева с должности председателя комитета.