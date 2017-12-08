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Розенблат подал в суд на САП и НАБУ

Пятница, 8 декабря 2017, 10:50

Народный депутат Борислав Розенблат судится с НАБУ и САП.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда города Киева.

Сообщается, что по соответствующему иску суд открыл производство.
 
"Истец просит суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий", - говорится в сообщении.

Также Розенблат просит суд обязать детективов НАБУ и прокуроров САП соблюдать требования действующего законодательства "по соблюдению гарантий депутатской неприкосновенности во время соответствующего уголовного производства".

Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тыс. долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, которы ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили.

Прокурор САП Виталий Кравец подтвердил, что Розенблат имел право выехать из Украины.

Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУпрокуратураРозенблат
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