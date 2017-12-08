Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания

Пятница, 8 декабря 2017, 11:37
Порошенко: Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания

Президент Петр Порошенко считает, что ситуация вокруг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не стоит международного внимания.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции 8 декабря с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были совершены, и мы должны обеспечить: прозрачность следствия, абсолютную открытость и непредвзятость следственных органов и прозрачный, эффективный, беспристрастный суд", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"Если обвиняемый сбегает из-под стражи или нарушает закон, или незаконно пересекает границу, за это должна быть ответственность. И она никак не связана с какой-либо политической деятельностью того или иного лица", – заявил президент.

По словам Порошенко, он был "шокирован" информацией о финансировании акций протеста деньгами государства-агрессора.

Президент не исключил, что украинское следствие может обратиться с дополнительной экспертизой к международным организациям.

"Чтобы это было открыто и позьзовалось абсолютным доверием... Я не исключаю - хотя следствие является независимым - что следствие может обратиться за дополнительной экспертизой в том числе и в международные организации", – сказал он.

Порошенко заверил, что нынешнее дело "не связано с лишением гражданства".

Президент Литвы Даля Грибаускайте по Сааакашвили отметила следующее:

"Это внутренний вопрос Украины, и мы не вмешиваемся и не комментируем его".

Читайте также: "На скользкой крыше. Как Луценко и СБУ ловили Саакашвили, но не поймали"

Как известно, 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.

Читайте также: ГПУ показала запись разговоров Саакашвили и Курченко 

Служба безопасности пыталась задержать экс-президента Грузии, но это ей не удалось - сторонники заблокировали машину правоохранителей и освободили его.

Саакашвили пришел в палаточный городок и заявил, что требует отставки генпрокурора и главы СБУ и импичмента президента.

Политик заявил, что будет оставаться в палаточном городке и не пойдет на допрос, но уже 7 декабря в палатке его не видели.

Вечером Саакашвили заявил, что не был на митингах из-за плохого самочувствия.

Все обвинения правоохранителей политик отвергает.

Валентина Романенко, УП
Темы: СаакашвилиПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
Все новости...
Реклама: