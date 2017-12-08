В ИВС усилили охрану. Саакашвили обыскивают - РНС
Пятница, 8 декабря 2017, 22:47
В ИВС на Аскольдовом переулке, где содержат задержанного Михаила Саакашвили, усиливают охрану.
Так на месте бойцы Нацгвардии и полиции.
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили осматривают, проводят обыск личных вещей.
По словам адвоката Павла Богомазова, внутри СБУ по состоянию на 0:10 находятся адвокаты Руслан Чернолуцкий и Валерия Коломиец. Сам Павел Богомазов пытается попасть внутрь.
Все выходы перекрыты.
Полиция перекрыла улицу Мазепы и заворачивает все машины у метро Арсенальная.
Под ИВС около 120-150 человек. При этом журналистов и стримеров около 20-30 человек.
Оксана Коваленко, УП