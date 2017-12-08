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В ИВС усилили охрану. Саакашвили обыскивают - РНС

Пятница, 8 декабря 2017, 22:47
В ИВС усилили охрану. Саакашвили обыскивают - РНС

В ИВС на Аскольдовом переулке, где содержат задержанного Михаила Саакашвили, усиливают охрану.

Так на месте бойцы Нацгвардии и полиции.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили осматривают, проводят обыск личных вещей. 

По словам адвоката Павла Богомазова, внутри СБУ по состоянию на 0:10 находятся адвокаты Руслан Чернолуцкий и Валерия Коломиец. Сам Павел Богомазов пытается попасть внутрь.

Все выходы перекрыты.

Полиция перекрыла улицу Мазепы и заворачивает все машины у метро Арсенальная.

Под ИВС около 120-150 человек. При этом журналистов и стримеров около 20-30 человек.

 
всі фото Мар'яни Почтар
 
 

 

Оксана Коваленко, УП

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