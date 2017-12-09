Саакашвили объявил бессрочную голодовку
Задержанный правоохранителями лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку.
Об этом сообщил председатель Центра Бендукидзе Владимир Федорин.
"Саакашвили объявил бессрочную голодовку", - написал он в facebook.
Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Движения новых сил" Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ в Аскольдовом переулке.
По данным СБУ, ему инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.
В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.
Как сообщалось, 4 декабря Генпрокуратура возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе, который возглавляет Владимир Федорин, и соучредителем которого является Саакашвили. В тот же день был задержан сотрудник Центра и руководитель Киевского областного отделения "РНС" Северион Дангадзе.
Ему объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки и задержали на 60 суток без права залога.