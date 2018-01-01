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Спасатели напомнили правила использования пиротехники

Понедельник, 1 января 2018, 11:43

Спасатели напомнили правила использования пиротехнических изделий во время новогодних праздников.

Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Уважаемые граждане, будьте осторожны при использовании пиротехнических изделий. Помните, что только при соблюдении этих правил вы сможете подарить безопасный праздник себе и своей семье", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что покупать пиротехнику следует только при наличии у продавца сертификата качества и не использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

"Запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов", - отмечают спасатели.

Также нельзя хранить пиротехнику у обогревателей и отопительных приборов. Не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и поджигать, держа в руках.

Украинская правда

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