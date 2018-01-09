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Убийство Ноздровской: в суде рассказали подробности совершения преступления

Вторник, 9 января 2018, 20:29
Убийство Ноздровской: в суде рассказали подробности совершения преступления

По версии следствия, преступление было совершено на остановке общественного транспорта во время случайной встречи Ирины Ноздровской с Юрием Россошанским.

Об этом сообщил нардеп Мустафа Найем.

"Согласно озвученным материалам, 29 декабря 2017 примерно в 17 часов вечера Ирина уехала от станции м. Героев Днепра на маршрутке №355 в сторону дома. Приехав на остановку по ул. Солнечной в с. Демидово, она встретила Юрия Россошанского. Между ними произошла словесная перепалка, и, как сказано в материалах дела, в этот момент в Россошанского "на почве длительных неприязненных отношений возник внезапный умысел умышленного противоправного причинения смерти" Ирине", - написал Найем.

Согласно версии следствия, в тот момент не было свидетелей их ссоры. Россошанский был в состоянии алкогольного опьянения и имел нож и, пользуясь моментом, он нанес Ирине 15 колото-ножевых ранений, от которых она скончалась.

После чего он положил тело на плечо, отнес его в сторону реки, снял с женщины одежду и сжег ее, когда вернулся домой.

По утверждениям обвиняемого, он не планировал убийство "и оказался с ножом в руках на той же самой остановке в то же самое время, что и Ирина совершенно случайно", - отметил нардеп.

Следователи утверждают, что во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину.

Россошанский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

В то же время защитники Ирины Ноздровской утверждают, что у них не было возможности ознакомиться с материалами дела.

"И, к сожалению, этот фактор будет вызывать сомнения у потерпевшей стороны и провоцировать возникновение самых разных версий произошедшего", - добавил Найем.

По его мнению, сейчас самое важное воспроизвести события преступления, то есть провести следственный эксперимент. Он должен подтвердить или опровергнуть версию следствия.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

9 января Ноздровскую похоронили. 

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.

Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Читайте также материал УП "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"

Темы: убийствосудКиевская область
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