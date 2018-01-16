Хроника 16 января. "Диктаторские законы" и смертельный выстрел в Кушнарева

Найцікавіше: 2007. Євгена Кушнарьова поранили під час полювання 2014. Парламент ухвалив "диктаторські закони 16 січня" 2015. В Україні більше не буде фіксованого валютного курсу

2001, вівторок

– Генпрокурор Михайло Потебенько пропонує президентові Леоніду Кучмі відсторонити Юлію Тимошенко з посади віце-прем'єра.

Генпрокурор пояснює таку ініціативу тим, що на своїй посаді Тимошенко може негативно впливати на хід попереднього слідства. Тимошенко звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

– Тільки 2,8% українців користуються Інтернетом, щоб дізнатися про останні події у світі. 64,7% населення отримує новини з загальноукраїнських телеканалів.

2002, середа

– З’їзд "Нашої України" затвердив виборчий список блоку. Очолює його, звісно, Віктор Ющенко. Друге місце посів голова Федерації профспілок Олександр Стоян, який до парламенту наступного скликання пройде вже в складі Партії регіонів.

2003, четвер

– Продовжується скандал щодо можливої передачі Україною понтонних мостів в Ірак, про що написала британська The Times. В Адміністрації президента Кучми наголошують: Україна мостів до Іраку не постачала.

2004, п’ятниця

– 88,7% громадян України хочуть обирати президента країни на загальнонаціональних виборах, а не в парламенті. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і фірмою "СОЦИС".

Пропозиція обирати президента в парламенті міститься в законопроекті політреформи Медведчука-Симоненка.

2006, понеділок

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович утримуватиметься від підписання будь-яких угод із президентом Віктором Ющенком. Таке рішення ухвалила політрада Партії регіонів, звинувачуючи Ющенка в очевидній необов'язковості в дотриманні домовленостей.

Через кілька місяців і Янукович, і Ющенко підпишуть Універсал національної єдності.

2007, вівторок

– Одному з лідерів Партії регіонів Євгену Кушнарьову завдали смертельного поранення з рушниці під час полювання. Його транспортували до лікарні, зробили операції. Проте це не допоможе, і наступного дня Кушнарьов помре.

2008, середа

– До українського бюджету закладено 20 мільйонів гривень на проектування транспортного переходу через Керченську протоку з Криму до Росії. Про це нагадав кримський спікер Анатолій Гриценко і висловив впевненість, що проект з будівництва буде здійснено.

– Кабмін ухвалив рішення про приватизацію "Укртелекому", Одеського припортового заводу і в цілому 28 підприємств.

2009, п’ятниця

– Продовжується україно-російська газова війна.

Президент Росії Дмитро Медведєв звинувачує Україну в крадіжці блакитного палива і закликає забезпечити транзит російського газу європейським споживачам.

А український прем’єр Юлія Тимошенко впевнена, що вона зуміє знайти компроміс щодо газу під час переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

– Лідером фракції "НУ-НС" обрано Миколу Мартиненка. Про це оголосили на засіданні Верховної Ради.

Мартиненко одразу ж заявив: його фракція більше не буде власністю президента Ющенка.

2010, субота

– В Україні – день тиші перед президентськими виборами.

Представник Юлії Тимошенко в судах Валерій Писаренко заявив: Апеляційний суд дозволив голосування на дому тільки в разі надання медичної довідки.

У ЦВК заперечили: їм подібні ухвали від суду не надходили.

2011, неділя

– У Бібліотеці української літератури в Москві знову обшук: шукали екстремістські матеріали. Директора бібліотеки Наталію Шаріну штовхнули на підлогу, вона впала та отримала забої.

Обшуки та вилучення книг на експертизу почалися ще в грудні 2010-го. Перед новим роком будівлю бібліотеки закрили й опечатали.

2012, понеділок

– Україно-російські переговори про зниження ціни російського газу для України зайшли в глухий кут.

Сторони обговорюють створення газотранспортного консорціуму. Україна пропонує поділити частки в ньому так: 34% – Україні, по 33% – Росії та європейським партнерам. Але РФ хоче половину газотранспортної системи.

"Якщо, як можна почути в Україні, ГТС – це історичний скарб, то, очевидно, їй місце в музеї", – заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер.

2013, середа

– УП пише про ремонтні роботи, які відбуваються у Верховній Раді та в парламентській будівлі з комітетами. Поліпшують умови роботи віце-спікеру Ігорю Калєтніку та голові бюджетного комітету Євгену Гєллєру.

2014, четвер

– Без обговорення, підняттям рук, без використання системи "Рада" (опозиціонери забрали картки в деяких депутатів більшості) Верховна Рада ухвалила "диктаторські закони 16 січня".

Відповідальність за екстремістську діяльність та наклеп, SIM-карти за паспортом, у колоні більше 5 не їздити, 15 діб за встановлення намету або за участь у мітингу в шоломі, обмеження доступу до сайтів на основі експертного висновку, шість років тюрми за блокування доступу до житла, п’ять – за блокування адмінбудівель, два – за групове порушення громадського порядку – це неповний список нововведень.

Пізніше Вікіпедія навіть створить окрему категорію: Депутати, які голосували за "диктаторські закони 16 січня".

2015, п’ятниця

– Шість українських військових загинули та ще 18 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– НБУ більше не повернеться до фіксованого валютного курсу, заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

– Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського (оголошено підозру в незаконному збагаченні), СБУ – екс-депутатів Миколу Левченка та Вадима Колесніченка (за статтею про публічні заклики до зміни кордону України).

А на сайті МВС з’явилася інформація про розшук колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова (за статтею про привласнення та розтрату майна).

2017, понеділок

– За три роки військової агресії Росії загинули 10 тисяч цивільних і військових українців, заявив президент Петро Порошенко під час брифінгу з віце-президентом США Джо Байденом.

– Один чоловік помер та кілька осіб потрапили до лікарні після збройної сутички в населеному пункті Олевськ Житомирської області, який ще називають "бурштиновим райцентром".

"Картина вражає зухвалістю: близько 12 години ночі в центр Олевська приїхали щонайменше три автомобілі, серед яких мікроавтобус. З авто вибігли невідомі особи спортивної зовнішності, озброєні пістолетами та гвинтівками. Вони розпочали розстрілювати молодих хлопців які були поблизу кав'ярні та парковки", – розповів про це депутат облради Олександр Ніколайчук.

Пізніше поліція заявить про участь у конфлікті понад 30 осіб. Правоохоронці почнуть масштабну операцію з виявлення незаконного видобутку та збуту бурштину.

Рустем Халілов, для УП