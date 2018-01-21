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МИД требует от России оказать Балуху медпомощь

Воскресенье, 21 января 2018, 11:28

Министерство иностранных дел требует от России допустить врачей к Владимиру Балуху, который содержится в Симферопольском СИЗО.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в воскресенье в Twitter, комментируя информацию о том, что Балуху не оказывается медицинская помощь.

"Не оказывать медицинскую помощь - бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху", - написала Беца.

Как сообщалось, в субботу журналист Антон Наумлюк написал в Facebook: "Балух находится в Симферопольском СИЗО, в камере для транзитных в колонию-поселение, соответственно порядка в камере никакого. Состояние здоровья у него остается тяжелым, но медицинской помощи никакой не предоставляется".

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

МИД Украины после приговора Балуху просит международных партнеров увеличить давление на Кремль.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

1 декабря 2017 года Раздольненский районный суд изменил меру пресечения украинскому активисту с содержания под стражей на домашний арест в течение двух месяцев.

Украинская правда
Темы: КрымполитзаключенныеМИД
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