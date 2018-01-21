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МЗС вимагає від Росії надати Балуху меддопомогу

Неділя, 21 січня 2018, 11:28

Міністерство закордонних справ вимагає від Росії допустити лікарів до Володимира Балуха, який утримується в Сімферопольському СІЗО.

Про це заявила речниця МЗС Мар'яна Беца у неділю в Twitter, коментуючи інформацію про те, що Балуху не надається медична допомога.

"Не надавати медичну допомогу - нелюдяність і жорстокість. Вимагаємо від РФ допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха", - написала Беца.

Як повідомлялося, у суботу журналіст Антон Наумлюк написав у Facebook: "Балух перебуває в Сімферопольському СІЗО, в камері для транзитних до колонії-поселення, відповідно порядку в камері ніякого. Стан здоров'я у нього залишається важким, але медичної допомоги ніякої не надається".

16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

МЗС України після вироку Балуху просить міжнародних партнерів збільшити тискна Кремль.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

У серпні 2017 року суд виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд.

1 грудня 2017 року Роздольненський районний суд змінив запобіжний захід українському активісту з тримання під вартою на домашній арешт впродовж двох місяців.

Українська правда
Теми: Кримполітв'язніМЗС
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