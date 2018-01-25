Охранник не подтвердил, что по кортежу Януковича стреляли

Свидетель обвинения, бывший охранник Януковича Олесь Шаран заявил, что ему ничего не известно о якобы вооруженном нападении на президентский кортеж в феврале 2014 года.

Об этом он сказал во время судебного заседания по делу о госизмене Януковича в Оболонском суде, комментируя заявление адвоката экс-президента Богдана Биленко, который сказал:

"18-19 февраля произошло нападение, когда были повреждены авто президента и были совершены выстрелы в сторону кортежа президента", - сообщил Биленко.

Свидетель отметил, что о таком факте ему ничего не известно.

По его словам, был случай 18-19 февраля, когда неизвестные один раз палками ударили по машине.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что новая власть должна расследовать покушения на его жизнь со стороны "радикалов".

Как известно, 18 января во время допроса в Оболонском районном суде Киева сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко поведал подробности побега экс-президента.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.