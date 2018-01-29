Апелляционный суд взялся за приговор Крысину
Апелляционный суд Киева зарегестрировал производство в отношении приговора для Юрия Крысина, осужденного к 4 годам лишения свободы условно по делу убийства журналиста Вячеслава Веремия.
Об этом говорится на сайте учреждения.
Отмечается, что за месяц в суд поступили 4 апелляции на приговор.
28 декабря апелляция была подана прокурором ГПУ, 17 января – представителем матери журналиста Екатерины Веремий.
Позже, 24 и 26 января апелляции в суд подали два представителя Светланы Кирилаш – жены Вячеслава Веремия.
На данный момент суд еще не определил дату рассмотрения дела и коллегию судей, которая будет ее рассматривать.
Как известно, после трех лет суда 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.
Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.
Суд по делу об убийстве Еремея проходил в закрытом режиме.
Адвокат матери Еремея Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.
Позднее Шевченковский райсуд отпустил из-под стражи еще двух "титушек", обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.
27 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который дал условный срок Крысину, согласился встретиться на разговор с активистами, где объяснил, почему отпустил Крысина.