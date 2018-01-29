Апелляционный суд взялся за приговор Крысину

Апелляционный суд Киева открыл производство в отношении приговора для Юрия Крысина, осужденного к 4 годам лишения свободы условно по делу убийства журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Отмечается, что за месяц в суд поступили 4 апелляции на приговор.

28 декабря апелляция была подана прокурором ГПУ, 17 января – представителем матери журналиста Екатерины Веремий.

Позже, 24 и 26 января апелляции в суд подали два представителя Светланы Кирилаш – жены Вячеслава Веремия.

На данный момент суд еще не определил дату рассмотрения дела и коллегию судей, которая будет ее рассматривать.

Как известно, после трех лет суда 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Еремея проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Еремея Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Позднее Шевченковский райсуд отпустил из-под стражи еще двух "титушек", обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.

27 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник, который дал условный срок Крысину, согласился встретиться на разговор с активистами, где объяснил, почему отпустил Крысина.