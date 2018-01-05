Заместитель главы Нацполиции получил от отца дорогую машину

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец получил от отца в подарок Лексус накануне нового года.

Соответствующие изменения в имущественном положении Купранец внес 29 декабря.

Согласно документу, он получил подарок в неденежной форме от своего отца Михаила Купранца – Lexus GX460 2013 стоимостью 1 055 000 гривен. Купранец пользовался этим автомобилем еще в 2016 и 2015 годах. Тогда машина еще была в собственности отца.

Ранее в 2016 году Купранец получил от отца в подарок квартиру площадью 101,80 квадратных метра. Отец - Михаил Купранец является владельцем компании "Львовский сад", которая занимается фермерским хозяйством.

Кроме того, в декабре 2017 года, Купранец задекларировал продажу недвижимости, за которую получил 1,7 миллиона гривен. Покупатель – Кузьменко Александр Петрович. УП не смогла установить, кем именно является покупатель.

Ранее в сентябре 2017 года Купранец также приобрел квартиру площадью 50,4 квадратных метра в 1 140 912 гривен, однако по состоянию на 3 января 2018 в реестре недвижимости за Игорем Купранцем эта квартира не значилась.

Также в реестре недвижимости не упоминается земельный участок площадью 750 квадратных метра в Киеве.

"Украинская правда" обратилась к Игорю Купранцу за комментарием, однако в течение нескольких дней так его и не получила.